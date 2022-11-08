UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британія закупить у США рекордний обсяг газу, - Telegraph

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак готовий оголосити про велику газову угоду зі США після саміту COP27 щодо зміни клімату. Лондон сподівається, що Сполучені Штати пообіцяють близько 10 млрд кубометрів зрідженого природного газу (ЗПГ) протягом наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За даними видання, обговорення угоди знаходиться на завершальній стадії та оголошення може бути зроблено через тиждень чи два. При цьому суперечки про точний обсяг тривають і цілком можливо, що конкретної цифри не буде названо, коли угоду буде оприлюднено.

Також неясно, скільки газу, який продаватимуть американські компанії, цієї зими потрапить в енергосистему Британії, повідомляє The Telegraph.

Раніше цього року США погодилися поставити Європейському Союзу 15 мільярдів кубометрів ЗПГ, щоб допомогти йому впоратися з енергетичною кризою, спричиненою вторгненням Росії в Україну.

Британська національна енергосистема заявила, що здатність Великобританії забезпечити постачання газу залежатиме від того, чи будуть його ціни достатньо високими, щоб залучити експорт із Європи та ЗПГ із таких країн, як Катар та США.

За оцінками уряду США, здатність виробників ЗПГ до США постачати більше палива зросте лише трохи до 2025 року, коли на повну силу запрацюють три нові заводи. Заводи додадуть 5,7 млрд кубічних футів на день до приблизно 11,75 млрд кубічних футів експорту, що очікується цього кварталу.

Оптові ціни на газ різко зросли в останні місяці, оскільки економіка знову відкрилася після блокування COVID-19, в той час, як високий попит на ЗПГ в Азії призвів до скорочення поставок до Європи. Близько 12 британських постачальників енергії збанкрутували цього року, що торкнулося понад 2 млн клієнтів.

Нагадаємо, Європа пристосувалася до різкого скорочення експорту газу з Росії - зараз Росія забезпечує менше ніж 10% природного газу в Європі порівняно з 45% до війни проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки