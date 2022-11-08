RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Великобритания закупит в США рекордный объем газа, - Telegraph

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак готов объявить о крупной газовой сделке с США после саммита COP27 по изменению климата. Лондон надеется, что Соединенные Штаты пообещают около 10 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в течение следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, обсуждение сделки находится на завершающей стадии и объявление может быть сделано через неделю или две. При этом споры о точном объеме продолжаются и вполне возможно, что конкретная цифра не будет названа, когда сделка будет обнародована.

Также неясно, сколько газа, который будет продаваться американскими компаниями, этой зимой попадет в энергосистему Великобритании, сообщает The Telegraph.

Ранее в этом году Соединенные Штаты согласились поставить Европейскому Союзу 15 миллиардов кубометров СПГ, чтобы помочь ему справиться с энергетическим кризисом, вызванным вторжением России в Украину.

Британская национальная энергосистема заявила, что способность Великобритании обеспечить поставки газа будет зависеть от того, будут ли его цены достаточно высокими, чтобы привлечь экспорт из Европы и СПГ из таких стран, как Катар и США.

По оценкам правительства США, способность производителей СПГ в США поставлять больше топлива вырастет лишь незначительно до 2025 года, когда в полную силу заработают три новых завода. Заводы добавят 5,7 млрд кубических футов в день к примерно 11,75 млрд кубических футов экспорта, ожидаемому в этом квартале.

Оптовые цены на газ резко выросли в последние месяцы, поскольку экономика вновь открылась после блокировки COVID-19, в то время как высокий спрос на СПГ в Азии привел к сокращению поставок в Европу. Около 12 британских поставщиков энергии обанкротились в этом году, что затронуло более 2 млн клиентов.

Напомним, Европа приспособилась к резкому сокращению экспорта газа из России - сейчас Россия обеспечивает менее 10% природного газа в Европе по сравнению с 45% до войны против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки