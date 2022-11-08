Британія закупить у США рекордний обсяг газу, - Telegraph

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак готовий оголосити про велику газову угоду зі США після саміту COP27 щодо зміни клімату. Лондон сподівається, що Сполучені Штати пообіцяють близько 10 млрд кубометрів зрідженого природного газу (ЗПГ) протягом наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За даними видання, обговорення угоди знаходиться на завершальній стадії та оголошення може бути зроблено через тиждень чи два. При цьому суперечки про точний обсяг тривають і цілком можливо, що конкретної цифри не буде названо, коли угоду буде оприлюднено.

Також неясно, скільки газу, який продаватимуть американські компанії, цієї зими потрапить в енергосистему Британії, повідомляє The Telegraph.

Раніше цього року США погодилися поставити Європейському Союзу 15 мільярдів кубометрів ЗПГ, щоб допомогти йому впоратися з енергетичною кризою, спричиненою вторгненням Росії в Україну.

Британська національна енергосистема заявила, що здатність Великобританії забезпечити постачання газу залежатиме від того, чи будуть його ціни достатньо високими, щоб залучити експорт із Європи та ЗПГ із таких країн, як Катар та США.

За оцінками уряду США, здатність виробників ЗПГ до США постачати більше палива зросте лише трохи до 2025 року, коли на повну силу запрацюють три нові заводи. Заводи додадуть 5,7 млрд кубічних футів на день до приблизно 11,75 млрд кубічних футів експорту, що очікується цього кварталу.

Оптові ціни на газ різко зросли в останні місяці, оскільки економіка знову відкрилася після блокування COVID-19, в той час, як високий попит на ЗПГ в Азії призвів до скорочення поставок до Європи. Близько 12 британських постачальників енергії збанкрутували цього року, що торкнулося понад 2 млн клієнтів.