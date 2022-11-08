Великобритания закупит в США рекордный объем газа, - Telegraph

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак готов объявить о крупной газовой сделке с США после саммита COP27 по изменению климата. Лондон надеется, что Соединенные Штаты пообещают около 10 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в течение следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По данным издания, обсуждение сделки находится на завершающей стадии и объявление может быть сделано через неделю или две. При этом споры о точном объеме продолжаются и вполне возможно, что конкретная цифра не будет названа, когда сделка будет обнародована.

Также неясно, сколько газа, который будет продаваться американскими компаниями, этой зимой попадет в энергосистему Великобритании, сообщает The Telegraph.

Ранее в этом году Соединенные Штаты согласились поставить Европейскому Союзу 15 миллиардов кубометров СПГ, чтобы помочь ему справиться с энергетическим кризисом, вызванным вторжением России в Украину.

Британская национальная энергосистема заявила, что способность Великобритании обеспечить поставки газа будет зависеть от того, будут ли его цены достаточно высокими, чтобы привлечь экспорт из Европы и СПГ из таких стран, как Катар и США.

По оценкам правительства США, способность производителей СПГ в США поставлять больше топлива вырастет лишь незначительно до 2025 года, когда в полную силу заработают три новых завода. Заводы добавят 5,7 млрд кубических футов в день к примерно 11,75 млрд кубических футов экспорта, ожидаемому в этом квартале.

Оптовые цены на газ резко выросли в последние месяцы, поскольку экономика вновь открылась после блокировки COVID-19, в то время как высокий спрос на СПГ в Азии привел к сокращению поставок в Европу. Около 12 британских поставщиков энергии обанкротились в этом году, что затронуло более 2 млн клиентов.