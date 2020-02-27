Великобритания выдвинула условия для торговых переговоров с ЕС

Правительство Великобритании обнародовало мандат на переговоры с Европейским союзом о дальнейших отношениях после Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

В документе отмечается, что в случае отсутствия "заметного прогресса" в переговорах о стандартном соглашении о свободной торговле с Евросоюзом и о "менее спорных" вопросах до июня 2020 года, Британия может прекратить дальнейшие переговоры.

Кроме этого, переходный период не будет продолжаться после 31 декабря 2020 года, и с 1 января следующего года Британия должна будет покинуть единый рынок Европейского союза и его таможенный союз.

"В конце переходного периода 31 декабря Великобритания полностью восстановит свою экономическую и политическую независимость. Мы хотим наилучших торговых отношений с ЕС, но, стремясь согласовать соглашение, мы не будем уступать нашим суверенитетом", - заявил министр кабмина Великобритании Майкл Гоув.

При этом, в Лондоне отмечают, что указанного времени будет достаточно для завершения торговых переговоров с Брюсселем.

Напомним, 25 февраля Совет ЕС утвердил мандат на переговоры с Великобританией о будущих отношениях после Brexit. В документе отмечается, что стандарты Евросоюза должны служить "ориентиром" в любой будущей торговой сделке с Британией.

Кроме того, Британия после завершения переходного периода Brexit планирует изменить миграционную систему. Согласно новой системе граждане ЕС будут рассматриваться аналогично гражданам других стран, которые прибыли в Британию.