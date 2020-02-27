Великобританія висунула умови для торговельних переговорів з ЄС

Уряд Великобританії оприлюднив мандат на переговори з Європейським союзом щодо подальших відносин після Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

В документі зазначається, що у випадку відсутності "помітного прогресу" в переговорах щодо стандартної угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом та щодо "менш суперечливих" питань до червня 2020 року, Британія може припинити подальші переговори.

Крім цього, перехідний період не буде продовжуватися після 31 грудня 2020 року, і з 1 січня наступного року Британія повинна буде залишити єдиний ринок Європейського союзу і його митний союз.

"Наприкінці перехідного періоду 31 грудня Великобританія повністю відновить свою економічну та політичну незалежність. Ми хочемо найкращих можливих торговельних відносин з ЄС, але, прагнучи угоди, ми не будемо поступатися нашим суверенітетом", - заявив міністр кабміну Великобританії Майкл Гоув.

При цьому, у Лондоні зазначають, що зазначеного часу буде достатньо для завершення торговельних переговорів з Брюсселем.

Нагадаємо, 25 лютого Рада ЄС затвердила мандат на переговори з Великобританією про майбутні відносини після Brexit. В документі наголошується, що стандарти Євросоюзу повинні служити "орієнтиром" в будь-якій майбутній торговельній угоді з Британією.

Крім того, Британія після завершення перехідного періоду Brexit планує змінити міграційну систему. Згідно з новою системою громадяни ЄС будуть розглядатися аналогічно громадянам інших країн, які прибули до Британії.