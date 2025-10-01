Великобританія ускладнює умови для отримання постійного проживання: що зміниться

За словами міністерки внутрішніх справ Шабани Махмуд, ті, хто претендує на статус "indefinite leave to remain" (ILR), повинні будуть довести інтеграцію у британське суспільство - працювати, сплачувати національні внески, долучатися до волонтерства та не отримувати соціальні виплати. Також обов’язковою умовою стане "чисте" кримінальне минуле та знання англійської мови на високому рівні.

Нові умови

Згідно з пропозиціями, люди, які прожили у Великій Британії навіть 10 років, можуть не отримати дозвіл на постійне проживання, якщо не відповідають новим критеріям. Водночас для тих, хто робить значний внесок у суспільство, передбачать можливість швидшого отримання статусу.

Деталі планують обговорити під час консультацій пізніше цього року. Очікується, що певні злочини автоматично позбавлятимуть права на ILR, а за інші можуть встановити додатковий термін очікування.

Політичний контекст

Пропозиції Махмуд розглядають як відповідь на ініціативу Найджела Фараджа та його партії Reform UK, яка минулого тижня заявила про намір скасувати ILR для громадян поза ЄС та позбавити їх права на соцвиплати, навіть якщо статус уже надано. Лідер лейбористів Кір Стармер розкритикував ці плани, назвавши їх "расистськими" та "аморальними".

В уряді наголосили, що їхня політика відрізняється від радикальних пропозицій Reform UK: ILR залишиться, але з жорсткішими вимогами.

Що зміниться

Зараз ILR зазвичай надається після п’яти років проживання у країні за умови виконання базових умов. Цей статус є ключовим шляхом до отримання британського громадянства і дає право на соцдопомогу. Однак уряд уже анонсував збільшення стандартного строку очікування до 10 років.

Махмуд заявила, що як "сувора міністерка внутрішніх справ" боротиметься за власне бачення майбутнього країни. Вона також поділилася особистою історією про досвід своєї сім’ї та наголосила, що прийняття мігрантів залежить від їхнього внеску у громади.

У Раді у справах біженців розкритикували плани лейбористів, зазначивши, що вимога повністю відмовитися від соцдопомоги створює додаткові бар’єри для біженців.

Нові пропозиції оголошуються на тлі зростання підтримки Reform UK. За останнім опитуванням YouGov, ця партія може отримати 311 місць у парламенті, що лише на 15 менше від більшості.