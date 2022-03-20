Великобританія прагне посилити військову та економічну підтримку Україні, - Джонсон

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. З'ясувалося, що Великобританія прагне посилити військову підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра.

Окрім того, л ідери двох країн домовилися зустрітися найближчими днями.

Також міністр чітко заявив, що Великобританія прагне посилити військову, економічну та дипломатичну підтримку Україні. Все для того, щоб допомогти покласти край цій жахливій війні.

Раніше Джонсон заявляв, що Путін здійснив катастрофічну помилку вторгненням в Україну.

Також ми писали, що Джонсон назвав 2 потенційні цілі Путіна після України.

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