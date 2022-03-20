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Великобританія прагне посилити військову та економічну підтримку Україні, - Джонсон

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Неділя 20 березня 2022 22:15
Великобританія прагне посилити військову та економічну підтримку Україні, - Джонсон Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. З'ясувалося, що Великобританія прагне посилити військову підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра.

Зокрема, Джонсон висловив своє захоплення хоробрістю України.

Також міністр чітко заявив, що Великобританія прагне посилити військову, економічну та дипломатичну підтримку Україні. Все для того, щоб допомогти покласти край цій жахливій війні.

Окрім того, лідери двох країн домовилися зустрітися найближчими днями.

Раніше Джонсон заявляв, що Путін здійснив катастрофічну помилку вторгненням в Україну.

Також ми писали, що Джонсон назвав 2 потенційні цілі Путіна після України.

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