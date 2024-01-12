Великобританія щорічно втрачає 178 млрд доларів через вихід з ЄС: деталі

За словами мера, вихід Великобританії з Європейського Союзу спричинив скорочення її економіки на 6%. Це означає, що країна щороку втрачає близько 140 млрд фунтів (178 млрд доларів). Очікується, що до 2035 року цей показник сягне 10%.

"Вихід із Брекситу, до якого ми прийшли, тягне нашу економіку вниз і підвищує вартість життя", - сказав Хан у коментарях, опублікованих перед промовою.

За оцінками Національного інституту економічних та соціальних досліджень (NIESR) Великобританії, вихід із Брекситу призвів до скорочення економіки країни на 2-3%. Очікується, що до 2035 року ця цифра зросте до 5-6%.

Британський економіст вважає, що вихід Великобританії з Європейського Союзу спричинив скорочення бізнес-інвестицій. Це, у свою чергу, може призвести до зниження ВВП країни на 1,3% до кінця 2022 року. Це означає, що кожен британський домогосподарство втратить близько 1000 фунтів стерлінгів на рік.

У Cambridge Econometrics заявили, що Брексит, як очікується, знизить річне економічне зростання у Великій Британії на 0,4 процентних пункти в період до 2035 року, знизить рівень зайнятості на 3 мільйони до 2035 року і скоротить інвестиції на третину.

Вихід Великобританії із ЄС

Рішення про вихід країни з ЄС було ухвалено на референдумі 23 червня 2016 року. На референдумі за вихід із асоціації проголосували 52% виборців, проти - 48%.

Після референдуму розпочалися переговори між Великобританією та ЄС щодо порядку виходу Великобританії із союзу. Переговори були складними і тривали кілька років. 31 січня 2020 року Великобританія офіційно вийшла з ЄС .

Після виходу з ЄС Великобританія уклала з союзом угоду про торгівлю та співробітництво. Ця угода набула чинності 1 січня 2021 року. Однак угода не є ідеальною, і обидві сторони періодично висловлюють невдоволення її умовами.