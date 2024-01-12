Великобритания ежегодно теряет 178 млрд долларов из-за выхода из ЕС: детали

По словам мэра, выход Великобритании из Европейского Союза привел к сокращению ее экономики на 6%. Это означает, что страна каждый год теряет около 140 млрд фунтов (178 млрд долларов). Ожидается, что к 2035 году этот показатель достигнет 10%.

"Выход из Брексита, к которому мы пришли, тянет нашу экономику вниз и повышает стоимость жизни", - сказал Хан в комментариях, опубликованных перед речью.

По оценкам Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) Великобритании, выход из Брексита привел к сокращению экономики страны на 2-3%. Ожидается, что к 2035 году эта цифра вырастет до 5-6%.

Британский экономист считает, что выход Великобритании из Европейского Союза привел к сокращению бизнес-инвестиций. Это, в свою очередь, может привести к снижению ВВП страны на 1,3% к концу 2022 года. Это означает, что каждый британский домохозяйство потеряет около 1000 фунтов стерлингов в год.

В Cambridge Econometrics заявили, что Брексит, как ожидается, снизит годовой экономический рост в Великобритании на 0,4 процентных пункта в период до 2035 года, снизит уровень занятости на 3 миллиона к 2035 году и сократит инвестиции на треть.

Выход Великобритании из ЕС

Решение о выходе страны из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. На референдуме за выход из ассоциации проголосовали 52% избирателей, против - 48%.

После референдума начались переговоры между Великобританией и ЕС о порядке выхода Великобритании из союза. Переговоры были сложными и затянулись на несколько лет. 31 января 2020 года Великобритания официально вышла из ЕС.

После выхода из ЕС Великобритания заключила с союзом соглашение о торговле и сотрудничестве. Это соглашение вступило в силу 1 января 2021 года. Однако, соглашение не является идеальным, и обе стороны периодически выражают недовольство его условиями.