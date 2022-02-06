Великобритания считает, что заявления РФ об отсутствии планов вторжения в Украину ложны
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в воскресенье, что заявления РФ об отсутствии планов нового вторжения в Украину ложны. Она предостерегла Москву от попыток подорвать суверенитет или угрожать Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на City A.M.
"Активность России в попытках взорвать порядок или как-то угрожать Украине хорошо заметна", - отметила Трасс.
На следующей неделе она отправится в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым с целью поиска дипломатического разрешения текущего кризиса вокруг границ Украины.
"Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии намерений по вторжению ложны. Мы и наши союзники остаемся непоколебимыми в поддержке Украины", - добавила глава британского МИДа.
Ранее мы писали, что Великобритания отправила в Украину элитных спецназовцев.