Великобритания считает, что заявления РФ об отсутствии планов вторжения в Украину ложны

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в воскресенье, что заявления РФ об отсутствии планов нового вторжения в Украину ложны. Она предостерегла Москву от попыток подорвать суверенитет или угрожать Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на City A.M .

"Активность России в попытках взорвать порядок или как-то угрожать Украине хорошо заметна", - отметила Трасс.

На следующей неделе она отправится в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым с целью поиска дипломатического разрешения текущего кризиса вокруг границ Украины.

"Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии намерений по вторжению ложны. Мы и наши союзники остаемся непоколебимыми в поддержке Украины", - добавила глава британского МИДа.