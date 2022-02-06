ru ua
Вс, 06 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Великобритания отправила в Украину элитных спецназовцев: будут обучать военных

Новина українською →
Великобритания, Воскресенье 06 февраля 2022 03:24
Великобритания отправила в Украину элитных спецназовцев: будут обучать военных Фото: Великобритания отправила в Украину элитных спецназовцев для обучения ВСУ (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобритания отправила в Украину более 100 элитных спецназовцев. Они будут обучать украинских военных на случай вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mirror

Отмечается, что это стало возможно благодаря тому, что британский спецназ больше не присутствует в Афганистане. В Украине они могут обучить военных тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям.

"Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и дать совет украинским военным. У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам", - сообщил источник изданию.

Напомним, что Канада также отправила в Украину военных инструкторов. Они будут обучать наших военных в западной части страны.

Ранее сообщалось, что Джонсон предупредил Путина о просчете в случае вторжения в Украину. Он призвал к мирному решению.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Вторжение России в Украину ВСУ
NEWS
Лидеры Германии, Франции и Польши соберутся в Берлине. Главная тема - Украина
Лидеры Германии, Франции и Польши соберутся в Берлине. Главная тема - Украина
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США