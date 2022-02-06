Великобританія вважає, що заяви РФ про відсутність планів вторгнення в Україну неправдиві

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила в неділю, що заяви РФ про відсутність планів нового вторгнення в Україну неправдиві. Вона застерегла Москву від спроб підірвати суверенітет або погрожувати Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на City A.M .

"Активність Росії в спробах підірвати порядок або якось погрожувати Україні добре помітна", - зазначила трас.

Наступного тижня вона відправиться до Москви для зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим з метою пошуку дипломатичного вирішення поточної кризи навколо кордонів України.

"Дії Росії показують, що її заяви про відсутність намірів щодо вторгнення неправдиві. Ми і наші союзники залишаємося непохитними в підтримці України", - додала глава британського МЗС.