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Великобританія вважає, що заяви РФ про відсутність планів вторгнення в Україну неправдиві

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Великобританія, Неділя 06 лютого 2022 23:44
Великобританія вважає, що заяви РФ про відсутність планів вторгнення в Україну неправдиві Фото: міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила в неділю, що заяви РФ про відсутність планів нового вторгнення в Україну неправдиві. Вона застерегла Москву від спроб підірвати суверенітет або погрожувати Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на City A.M.

"Активність Росії в спробах підірвати порядок або якось погрожувати Україні добре помітна", - зазначила трас.

Наступного тижня вона відправиться до Москви для зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим з метою пошуку дипломатичного вирішення поточної кризи навколо кордонів України.

"Дії Росії показують, що її заяви про відсутність намірів щодо вторгнення неправдиві. Ми і наші союзники залишаємося непохитними в підтримці України", - додала глава британського МЗС.

Раніше ми писали, що Великобританія відправила в Україну елітних спецназівців.

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