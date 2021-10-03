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Великобритания продлевает визы для водителей из-за топливного кризиса

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Великобритания, Воскресенье 03 октября 2021 03:17
Великобритания продлевает визы для водителей из-за топливного кризиса Фото: Великобритания продлевает визы для водителей из-за топливного кризиса (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобритания продлевает программу срочных виз для водителей цистерн из-за топливного кризиса. Решение принято правительством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В заявлении правительства говорится, что временные визы для почти 5000 иностранных водителей грузовиков, которых оно надеется нанять, будут действовать до 2022 года, а не до Рождества, как первоначально планировалось.

Правительство заявило, что 300 водителей цистерн, которые перевозят топливо, смогут приехать в Великобританию из-за границы "немедленно" и остаться там до марта. Еще около 4700 виз для иностранных водителей цистерн будут действовать с конца октября до конца февраля.

Также отмечается, что 200 военнослужащих, включая 100 водителей, будут привлечены с понедельника, чтобы помочь устранить нехватку топлива.

В правительстве говорят, что ситуация с топливом улучшается.

"Уровень запасов на АЗС в Великобритании имеет тенденцию к росту, поставки топлива на АЗС превышают нормальный уровень, а спрос на топливо стабилизируется. Важно подчеркнуть, что в Великобритании нет национального дефицита топлива, и люди должны продолжать покупать топливо в обычном режиме", - сказал бизнес-секретарь Кваси Квартенг.

Однако Ассоциация розничных торговцев бензином, представляющая независимые заправочные станции, предупредила, что поставки топлива остаются проблемой и местами могут ухудшаться.

Напомним, что Британия привлечет военных для решения проблемы с топливом. Мобилизируют 200 военнослужащих.

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