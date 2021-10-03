Великобританія продовжує візи для водіїв через паливну кризу
Великобританія продовжує програму термінових віз для водіїв цистерн через паливної кризи. Рішення прийнято урядом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
У заяві уряду йдеться, що тимчасові візи для майже 5000 іноземних водіїв вантажівок, яких він сподівається найняти, будуть діяти до 2022 року, а не до Різдва, як спочатку планувалося.
Уряд заявив, що 300 водіїв цистерн, які перевозять паливо, зможуть приїхати до Великобританії з-за кордону "негайно" і залишитися там до березня. Ще близько 4700 віз для іноземних водіїв цистерн діятимуть з кінця жовтня до кінця лютого.
Також наголошується, що 200 військовослужбовців, включаючи 100 водіїв, будуть залучені з понеділка, щоб допомогти усунути нестачу палива.
В уряді кажуть, що ситуація з паливом поліпшується.
"Рівень запасів на АЗС у Великобританії має тенденцію до зростання, поставки палива на АЗС перевищують нормальний рівень, а попит на паливо стабілізується. Важливо підкреслити, що у Великобританії немає національного дефіциту палива, і люди повинні продовжувати купувати паливо у звичайному режимі", - сказав бізнес-секретар квасі Квартенг.
Проте Асоціація роздрібних торговців бензином, що представляє незалежні заправні станції, попередила, що постачання палива залишається проблемним і місцями може погіршуватися.
Нагадаємо, що Британія залучить військових для вирішення проблеми з паливом. Мобілізують 200 військовослужбовців.