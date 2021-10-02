В Британии задействуют 100 военных водителей из-за топливного кризиса
Фото: на АЗС в Британии дефицит топлива (Tom Dulat/Getty Images)
Британские власти из-за топливного кризиса задействуют 100 военнослужащих-водителей бензовозов. Они начнут оказывать помощь с поставками бензина в понедельник, 4 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Телеканал отмечает, что всего будет мобилизовано 200 военных.
Ранее министерство бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании привело в состояние повышенной готовности военнослужащих из-за нехватки топлива на АЗС страны.
Топливный кризис вызван нехваткой водителей бензовозов из-за покинувших страну мигрантов и закрытых автошкол.
Паническая скупка бензина началась в Великобритании после того, как некоторые заправки закрылись или ограничили продажу из-за нехватки водителей бензовозов после Brexit