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Британия привлечет армию для доставки топлива на АЗС. В стране не хватает водителей

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Лондон, Понедельник 27 сентября 2021 14:26
Британия привлечет армию для доставки топлива на АЗС. В стране не хватает водителей Фото: на АЗС в Британии дефицит топлива (Tom Dulat/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Великобритания намерена привлечь армию для борьбы с дефицитом топлива на АЗС, который образовался из-за нехватки водителей для его доставки в цистернах. Премьер-министр Борис Джонсон должен сегодня сделать соответствующее объявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Издание пишет, что после выхода Британии из Евросоюза многие водители-дальнобойщики, которые были мигрантами, не вернулись в страну, а своих граждан оказалось недостаточно. На этом фоне уже длительное время продолжается дефицит топлива на АЗС, что вызывает панику у автомобилистов. Они, в частности, выстраиваются в очереди на заправках.

Как заявил министр предпринимательства, энергетики и промышленности Кваси Квартенг, бензина в стране достаточно, но проблема остается в том, кто его будет доставлять до заправочных станций.

Он также пообещал, что накануне Рождества многим водителям-мигрантам дадут временные визы.

Издание пишет, что на сегодня простаивает до 90% автозаправочных станций. Предполагается, что привлечение военных водителей не решит проблему полностью, поскольку у них нет необходимых навыков, в том числе, заправлять бензоколонки.

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