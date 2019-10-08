В районе операции Турции в Сирии находятся 50 военных США, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США пообещал Эрдогану "большие неприятности", если пострадают американские солдаты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя операцию Турции на северо-востоке Сирии, сообщил, что в этой зоне находятся около 50 американских солдат. Об этом он заявил в ходе выступления, видеотрансляцию которого вел Fox News.

Трамп подчеркнул, что заявил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что если турецкие силы ранят хоть кого-то из американских солдат, у него будут "большие неприятности".

"В этом районе находится только 50 наших людей, это небольшая зона, и я не хочу, чтобы они были ранены или убиты", - заявил Трамп.

Он также сообщил, что в этом районе находятся до 70 тыс. пленных боевиков террористической организации "Исламское государство" и членов их семей.

Кроме того, ранее Трамп пригрозил Турции экономическими санкциями, если ею будут предприняты "запретные" действия в Сирии после вывода американских войск.

Напомним, вечером в понедельник, 7 октября, турецкая авиация нанесла удар по базе курдов из оппозиционных Демократических сил Сирии в сирийской провинции Хасеке.