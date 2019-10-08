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Турция нанесла удар по курдской базе в Сирии

Новости » Происшествия    08.10.2019 - 01:15
Турция нанесла удар по курдской базе в Сирии
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Появились сообщения о вхождении турецких войск в Сирию

Турецкая авиация нанесла удар по базе курдов из оппозиционных Демократических сил Сирии в сирийской провинции Хасеке вечером в понедельник, 7 октября. Об этом сообщает The Times of Israel.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Турция нанесла удар по позициям Сирийских демократических сил курдской милиции, которая объединилась с силами США против группировки "Исламское государство" в Сирии.

Турецкая авиация на протяжении дня совершала интенсивные полеты над пограничной местностью и только к вечеру атаковала штаб курдов.

Турецкие силы начали бомбить позиции сирийских курдов на северо-востоке Сирии на следующий день после того, как Белый дом объявил о выводе американских войск из этого района.

Также СМИ сообщают о том, что турецкие войска входят в Сирию через контрольно-пропускной пункт Джараблус, двигаясь в сторону Манбиджа.

Напомним, США отказались поддерживать или участвовать в турецкой военной операции на севере Сирии, заявив, что Турция теперь будет нести ответственность за всех боевиков ИГИЛ в районе, захваченном США за последние два года после разгрома территориального "халифата".

Турция ранее направила дополнительные войска и военную технику на сирийскую границу на фоне объявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности вскоре начать операцию в Сирии.

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