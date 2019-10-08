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Великобританія застерегла Туреччину від військових дій в Сирії

Новини » В світі    08.10.2019 - 16:56
Великобританія застерегла Туреччину від військових дій в Сирії
Фото: бомбардування в Сирії (rfsmediaoffice.com)

У Британії вважають, що військові дії Туреччини можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні

Великобританія застерегла проти Туреччини початку односторонніх воєнних дій на півночі Сирії, після початку відведення військ США. Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра закордонних справ Британії Ендрю Меррисона, готується вторгнення турецьких військ на територію Сирії викликають серйозну стурбованість Лондона.

"Ми не підтримуємо намічені Туреччиною дії і знаходимося в тісному контакті з міжнародними партнерами, включаючи США, Францію і Німеччину. Односторонніх військових дій слід уникати, так як це дестабілізує регіон і поставить під загрозу зусилля щодо забезпечення міцного поразки Даеша (Ісламської держави - ред.)", - заявив Меррисон.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що ввечері 7 жовтня Туреччина завдала авіаудару по базі курдів в сирійській провінції Хасеке. Повідомляється, що удар було завдано по позиціях Сирійських демократичних сил курдської міліції, яка об'єдналася з силами США проти угруповання "Ісламська держава" в Сирії.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп повідомив, що на півночі Сирії знаходяться близько 50 американських солдатів. За словами Трампа, він попередив президента Туреччини Ердогана, що якщо американські військові отримають поранення, у нього будуть великі неприємності".

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