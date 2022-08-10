Великобритания поможет Украине восстанавливать систему здравоохранения, - Минздрав
Великобритания намерена присоединиться к реализации Плана восстановления системы здравоохранения Украины. Специалисты также готовы обмениваться опытом с коллегами в сфере реабилитации
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Минздрава.
Заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко заявил, что британцы передали нашему государству значительную гуманитарную помощь. В частности поступило:
- около 60 автомобилей скорой медицинской помощи;
- десятки тонн критически важных лекарств и медицинского оборудования.
"Благодаря системной поддержке международных партнеров, которые оказывают как гуманитарную, так и финансовую помощь, наша медицинская система выстояла в течение этих более 5 тяжелых месяцев войны", - сказал чиновник.
По его словам, сейчас Минздрав строит сотрудничество вокруг послевоенного восстановления сферы здравоохранения и привлекает международных партнеров к восстановлению медицинских учреждений, которые были повреждены российскими оккупантами.
В министерстве добавили, что кроме участия в процессе восстановления сферы здравоохранения, британские специалисты также готовы обмениваться опытом с украинскими коллегами в сфере реабилитации.
Напомним, Украина представила план восстановления страны, который рассчитан на 10 лет.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предложила запустить международную платформу, с помощью которой будут привлекаться инвестиции для Украины.