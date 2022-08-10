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Великобритания поможет Украине восстанавливать систему здравоохранения, - Минздрав

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 05:29
Великобритания поможет Украине восстанавливать систему здравоохранения, - Минздрав Фото: Британия поможет Украине восстанавливать систему здравоохранения (moz.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Великобритания намерена присоединиться к реализации Плана восстановления системы здравоохранения Украины. Специалисты также готовы обмениваться опытом с коллегами в сфере реабилитации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Минздрава.

Заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко заявил, что британцы передали нашему государству значительную гуманитарную помощь. В частности поступило:

  • около 60 автомобилей скорой медицинской помощи;
  • десятки тонн критически важных лекарств и медицинского оборудования.

"Благодаря системной поддержке международных партнеров, которые оказывают как гуманитарную, так и финансовую помощь, наша медицинская система выстояла в течение этих более 5 тяжелых месяцев войны", - сказал чиновник.

По его словам, сейчас Минздрав строит сотрудничество вокруг послевоенного восстановления сферы здравоохранения и привлекает международных партнеров к восстановлению медицинских учреждений, которые были повреждены российскими оккупантами.

В министерстве добавили, что кроме участия в процессе восстановления сферы здравоохранения, британские специалисты также готовы обмениваться опытом с украинскими коллегами в сфере реабилитации.

Напомним, Украина представила план восстановления страны, который рассчитан на 10 лет.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предложила запустить международную платформу, с помощью которой будут привлекаться инвестиции для Украины.

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