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ЕК предложила запустить платформу привлечения инвестиций для Украины

Новина українською →
Лугано, Понедельник 04 июля 2022 16:09
ЕК предложила запустить платформу привлечения инвестиций для Украины Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Европейская комиссия предложила запустить платформу восстановления Украины для привлечения инвестиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на донорской конференции в швейцарском Лугано.

"Украина должна восстановить доверие в бизнес и привлечь инвестиции из-за границы, повысить стандарты жизни для украинцев… Украина может выйти из этой войны более сильной и современной страной. Поэтому Европейская комиссия предложила правительству Украины запустить платформу восстановления, чтобы туда поступали инвестиции и другие ресурсы", - отметила она.

По ее словам, эта платформа будет открыта для всех, кто заинтересован в восстановлении Украины.

Напомним, сегодня на конференции в Лугано украинская сторона представляет план восстановления, который будет охватывать все сферы жизни страны.

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