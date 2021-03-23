Великобритания планирует сократить численность армии до уровня 200-летней давности

Правительство Великобритании планирует сократить численность своих вооруженных сил до самого низкого с начала XIX века уровня. Кроме того, власть выведет из эксплуатации ряд самолетов и кораблей.

Как сообщается, к 2025 году британское правительство сократит численность кадровых военных с около 76,5 тысячи до 72,5 тысячи. Также власти отказываются от целевого показателя 82 тысячи подготовленных военнослужащих, поскольку он не выполнялся еще с 2015 года.

Однако британское военное присутствие должно стать существенно заметнее, особенно в Африке и Индо-Тихоокеанском регионе. Вооруженные силы начнут отправляться за границу чаще и на более длительные периоды.

Также известно, что в Британии выведут из эксплуатации старые фрегаты Королевского флота в течение следующих двух лет, а также 114 самолетов. На модернизацию оборонных технологий будет потрачено 23 млрд фунтов стерлингов.