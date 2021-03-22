Россия остается серьезной угрозой для европейской безопасности, - Британия

Российская Федерация продолжает оставаться самой серьезной угрозой для безопасности в Европе. В частности, с военной точки зрения.

Об этом говорится в документе Министерства обороны Великобритании .

"Россия продолжает представлять самую большую угрозу европейской безопасности с военной, в том числе и ядерной точки зрения. Модернизация российских вооруженных сил, возможность интеграции всех мощностей государства и страсть к риску делает Россию искусным и непредсказуемым игроком",- говорится в сообщении.

В документе отмечается, что Россия располагает возможностью наносить точные удары и лишает Британию и союзников свободы действий с помощью интегрированной системы ПВО.

В ведомстве считают, что Россия может представлять угрозу способности Великобритании поддерживать силы и защищать интересы в Европе, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке.