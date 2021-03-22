Россия остается серьезной угрозой для европейской безопасности, - Британия
Российская Федерация продолжает оставаться самой серьезной угрозой для безопасности в Европе. В частности, с военной точки зрения.
"Россия продолжает представлять самую большую угрозу европейской безопасности с военной, в том числе и ядерной точки зрения. Модернизация российских вооруженных сил, возможность интеграции всех мощностей государства и страсть к риску делает Россию искусным и непредсказуемым игроком",- говорится в сообщении.
В документе отмечается, что Россия располагает возможностью наносить точные удары и лишает Британию и союзников свободы действий с помощью интегрированной системы ПВО.
В ведомстве считают, что Россия может представлять угрозу способности Великобритании поддерживать силы и защищать интересы в Европе, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке.
Напомним, Британия снимает лимит количества ядерных боеголовок Trident, которые она может накопить более чем на 40%. Такое решение приняли в ответ на угрозы со стороны России и Китая.
Кроме того, ранее Министерство обороны Германии проанализировало новые военные возможности России и Китая и с оговоркой относительно властных амбиций стран. В ведомстве считают, что цель Китая - "сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами", а Россия "добивается дестабилизации и ослабления НАТО".