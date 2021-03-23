Британія планує скоротити численність армії до рівня 200-річної давнини

Уряд Великої Британії планує зменшити чисельність своїх збройних сил до найнижчого з початку ХІХ століття рівня. Крім того, влада виведе з експлуатації низку літаків та кораблів.

Як повідомляється, до 2025 року британський уряд скоротить чисельність кадрових військових з близько 76,5 тисячі до 72,5 тисячі. Також влада відмовляється від цільового показника 82 тисячі підготовлених військовослужбовців, оскільки він не виконувався ще з 2015 року.

Проте британська військова присутність має стати суттєво помітнішою, особливо в Африці та Індо-Тихоокеанському регіоні. Збройні сили почнуть відправлятися за кордон частіше і на триваліші періоди.

Також відомо, що у Британії виведуть з експлуатації найстаріші фрегати Королівського флоту протягом наступних двох років, а також 114 літаків. На модернізацію оборонних технологій буде витрачено до 23 млрд фунтів стерлінгів.