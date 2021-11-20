Великобритания планирует признать ХАМАС террористической организацией

это создало искусственное различие между частями организации, обладающей значительным террористическим потенциалом.

"ХАМАС обладает значительным террористическим потенциалом, включая доступ к обширному и современному вооружению, а также к объектам подготовки террористов. Вот почему сегодня я выступила с целью запретить ХАМАС в целом", - заявила она.

Признание ХАМАСа террористической организацией в целом п

"Этот шаг усилит аргументы против любого, кто размахивает флагом ХАМАСа в Соединенном Королевстве, - акт, который неизбежно заставит еврейский народ чувствовать себя небезопасно", - отметила министр внутренних дел.