Великобританія планує визнати ХАМАС терористичною організацією

Уряд Великобританія планує оголосити ХАМАС терористичною організацією в цілому. Про це заявила міністр внутрішніх справ Пріті Патель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
це створило штучне розходження між частинами організації, що володіє значним терористичним потенціалом.
"ХАМАС володіє значним терористичним потенціалом, включаючи доступ до великого і сучасного озброєння, а також до об'єктів підготовки терористів. Ось чому сьогодні я виступила з метою заборонити ХАМАС в цілому", - заявила вона.
Визнання ХАМАСу терористичною організацією в цілому
"Цей крок посилить аргументи проти будь-кого, хто розмахує прапором Хамасу в Сполученому Королівстві, - акт, який неминуче змусить єврейський народ відчувати себе небезпечно", - зазначила міністр внутрішніх справ.
Нагадаємо, що військові Ізраїлю влаштували облаву на ХАМАС. П'ять бойовиків знищили.