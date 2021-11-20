Великобританія планує визнати ХАМАС терористичною організацією

це створило штучне розходження між частинами організації, що володіє значним терористичним потенціалом.

"ХАМАС володіє значним терористичним потенціалом, включаючи доступ до великого і сучасного озброєння, а також до об'єктів підготовки терористів. Ось чому сьогодні я виступила з метою заборонити ХАМАС в цілому", - заявила вона.

Визнання ХАМАСу терористичною організацією в цілому

"Цей крок посилить аргументи проти будь-кого, хто розмахує прапором Хамасу в Сполученому Королівстві, - акт, який неминуче змусить єврейський народ відчувати себе небезпечно", - зазначила міністр внутрішніх справ.