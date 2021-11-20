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Великобританія планує визнати ХАМАС терористичною організацією

Автор: Наталья Скороход

Уряд Великобританія планує оголосити ХАМАС терористичною організацією в цілому. Про це заявила міністр внутрішніх справ Пріті Патель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

це створило штучне розходження між частинами організації, що володіє значним терористичним потенціалом.

"ХАМАС володіє значним терористичним потенціалом, включаючи доступ до великого і сучасного озброєння, а також до об'єктів підготовки терористів. Ось чому сьогодні я виступила з метою заборонити ХАМАС в цілому", - заявила вона.

Визнання ХАМАСу терористичною організацією в цілому

"Цей крок посилить аргументи проти будь-кого, хто розмахує прапором Хамасу в Сполученому Королівстві, - акт, який неминуче змусить єврейський народ відчувати себе небезпечно", - зазначила міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, що військові Ізраїлю влаштували облаву на ХАМАС. П'ять бойовиків знищили.

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ХАМАСВеликобританія