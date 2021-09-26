Армия Израиля устроила облаву на ХАМАС. В столкновениях погибли несколько человек

Армия обороны Израиля устроила облаву на боевиков ХАМАС на Западном берегу Иордана. В ходе спецоперации боевики оказали сопротивлении, в столкновениях погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

Сообщается, что силы безопасности в ночь на 26 сентября провели спецоперацию по аресту боевиков ХАМАС в пяти точках Западного берега. Целью арестов была ячейка, которая, данным израильской разведки, готовила атаку на территории Израиля.

В результате столкновений во время облавы израильские военные ликвидировали пятерых боевиков. По словам спикера Армии обороны Рана Кохава, пока неясно, предпримет ли ХАМАС в ответ на гибель своих людей ракетные обстрелы Израиля.

Также известно, что двое израильских военных получили ранения.