Помогут справиться с миграционным кризисом: Британия отправит в Польшу своих солдат

В рамках поддержки в Польшу отправят около 150 британских солдат. Их направят на белорусско-польскую границу в связи с миграционным кризисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

Рота британских инженерных войск будет насчитывать 100-150 солдат. По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, они поддержат Польшу, чтобы гарантировать, что ее граница надежно закреплена и показать, что этот тип гибридной войны из Беларуси не пройдет и не будет допускаться.

На встрече с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком, которая прошла 18 ноября, Уоллес добавил, что солдаты будут отправлены "через несколько дней или недель".

"Что мы собираемся сделать, так это отправить определенное количество инженеров - часть армии, которая строит заборы или дороги, а также создает инфраструктуру. Мы будем использовать эту часть наших сил, чтобы помочь полякам и, возможно, другим странам Балтии обезопасить свои границы", - сказал министр Британии.