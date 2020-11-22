Великобритания планирует договориться о свободной торговле с ЕС до конца года

Великобритания хочет заключить соглашение о свободной торговле с Европейским союзом до конца года. Но на экономическую ситуацию больше будет влиять ситуация с пандемией COVID-19.

Об этом заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак, сообщает агентство Reuters.

На вопрос, каковы последствия отсутствия соглашения о свободной торговле после окончания переходного периода до 31 декабря, Сунак сказал: "Очень сложно дать точную оценку краткосрочных эффектов. Но я согласен с тем, что сказал премьер-министр, в краткосрочной перспективе, в частности, и в самое ближайшее время, было бы предпочтительнее заключить сделку, потому что это облегчило бы ситуацию".

"Но самое важное влияние на нашу экономику в следующем году будет не из-за этого, а из-за коронавируса", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, 22 октября Британия и Евросоюз возобновили переговоры о новом торговом соглашении. В совместном документе отмечалось, что если стороны не придут к общему согласию во всех вопросах, то переговоры будут проходить ежедневно, включая выходные.

Напомним 16 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле.