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Великобритания первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca

Автор: Андрей Козловский

Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее одновременно безопасной и эффективной.

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Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, Великобритания уже заказала 100 млн доз вакцины AstraZeneca. Этого достаточно для вакцинации 50 млн человек.

Отмечается, что вакцина была разработана учеными Оксфордского университета и фармацевтической компанией AstraZeneca в начале 2020 года. Впервые ее протестировали на добровольце в апреле, после чего начались масштабные клинические испытания, в которых участвовали тысячи людей.

Ранее Великобритания одобрила вакцину Pfizer и BioNTech. Однако препарат AstraZeneca дешевле и легче в производстве, что позволит значительно увеличить количество прививок.

Напомним, власти Великобритании намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Он будет распространен для вакцинации уже с 4 января.

Также сообщалось, что 29 декабря в Великобритании зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. Так, заразилось свыше 41 тысячи человек.

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