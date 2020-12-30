Великобританія першою в світі схвалила вакцину AstraZeneca

Великобританія першою у світі схвалила для використання вакцину проти коронавірусу AstraZeneca. Регулятор лікарських засобів визнав її одночасно безпечною та ефективною.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, Великобританія вже замовила 100 млн доз вакцини AstraZeneca. Цього достатньо для вакцинації 50 млн осіб.

Наголошується, що вакцина була розроблена вченими Оксфордського університету і фармацевтичною компанією AstraZeneca на початку 2020 року. Вперше її протестували на добровольцю у квітні, після чого почалися масштабні клінічні випробування, в яких брали участь тисячі людей.

Раніше Великобританія схвалила вакцину Pfizer і BioNTech. Однак препарат AstraZeneca дешевше і легше у виробництві, що дозволить значно збільшити кількість щеплень.

Нагадаємо, влада Великобританії має намір в січні почати вакцинацію населення від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Він буде поширений для вакцинації вже з 4 січня.

Також повідомлялося, що 29 грудня у Великобританії зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом. Так, заразилося понад 41 тисячі осіб.