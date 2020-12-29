В Британии зафиксировали рекордное количество заражений COVID-19 за сутки

Фото: Британия (unsplash)

За минувшие сутки в Великобритании зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом. Так, заразилось свыше 41 тысячи человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Умерло за сутки в стране 357 человек. А всего зараженных обнаружили более 2,3 млн человек.

Больше всего заболевших за сутки обнаружили в США - свыше 186 тысяч, на втором месте - Великобритания, а на третьем - Россия (более 27 тысяч заражений).

Всего за последние сутки в мире от осложнений коронавируса погибли 9105 человек.

Всего пандемия унесла жизни 1 миллиона 780 тысяч человек.

Напомним, после обнаружения нового штамма коронавирус в Британии, который ученые считают более заразным чем другие, десятки стран мира запретили въезд из Британии. Украина со своей стороны не планирует останавливать авиасообщение с Соединенным Королевством.

Больше о новом штамме читайте в материале РБК-Украина "Остров в изоляции. Как мир реагирует на "британский" коронавирус и что о нем известно".

Власти Великобритании намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом, разработанным Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Препарат будет распространен для вакцинации уже с 4 января.