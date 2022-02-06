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Великобритания отправила в Украину элитных спецназовцев: будут обучать военных

Автор: Наталья Скороход

Великобритания отправила в Украину более 100 элитных спецназовцев. Они будут обучать украинских военных на случай вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mirror

Отмечается, что это стало возможно благодаря тому, что британский спецназ больше не присутствует в Афганистане. В Украине они могут обучить военных тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям.

Напомним, что Канада также отправила в Украину военных инструкторов. Они будут обучать наших военных в западной части страны.

Ранее сообщалось, что Джонсон предупредил Путина о просчете в случае вторжения в Украину. Он призвал к мирному решению.

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