Великобританія відправила в Україну елітних спецназівців: навчатимуть військових

Великобританія відправила в Україну понад 100 елітних спецназівців. Вони навчатимуть українських військових на випадок вторгнення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror
Відзначається, що це стало можливо завдяки тому, що Британський спецназ більше не присутній в Афганістані. В Україні вони можуть навчити військових тактиці боротьби з повстанцями, снайперській стрільбі та диверсіям.
Нагадаємо, що Канада також відправила в Україну військових інструкторів. Вони навчатимуть наших військових у західній частині країни.
Раніше повідомлялося, що Джонсон попередив Путіна про прорахунок у разі вторгнення в Україну. Він закликав до мирного вирішення.