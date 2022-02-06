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Великобританія відправила в Україну елітних спецназівців: навчатимуть військових

Автор: Наталья Скороход

Великобританія відправила в Україну понад 100 елітних спецназівців. Вони навчатимуть українських військових на випадок вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror

Відзначається, що це стало можливо завдяки тому, що Британський спецназ більше не присутній в Афганістані. В Україні вони можуть навчити військових тактиці боротьби з повстанцями, снайперській стрільбі та диверсіям.

Нагадаємо, що Канада також відправила в Україну військових інструкторів. Вони навчатимуть наших військових у західній частині країни.

Раніше повідомлялося, що Джонсон попередив Путіна про прорахунок у разі вторгнення в Україну. Він закликав до мирного вирішення.

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ВеликобританіяВторгнення Росії до УкраїниВСУ