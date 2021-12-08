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Великобритания откажется от 2G и 3G к 2033 году

Автор: Наталья Скороход

Великобритания планирует отказаться от услуг мобильной связи 2G и 3G к 2033 году, чтобы перейти на 5G и 6G. Такое заявление сделала министр культуры Надин Доррис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По ее словам, правительство выделило 50 миллионов фунтов стерлингов, чтобы вывести Великобританию на передний план в области мобильной связи и обеспечить безопасность телекоммуникационных сетей.

"Технология 5G уже революционизирует жизнь людей и бизнеса, предоставляя людям по всей Великобритании более быструю мобильную передачу данных и делая бизнес более продуктивным", - отметила министр.

.

Напомним, что к концу 2021 года количество пользователей 5G достигнет 580 млн человек. Такое заявление сделали в компании Ericsson.

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