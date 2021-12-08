Великобритания откажется от 2G и 3G к 2033 году

По ее словам, правительство выделило 50 миллионов фунтов стерлингов, чтобы вывести Великобританию на передний план в области мобильной связи и обеспечить безопасность телекоммуникационных сетей.

"Технология 5G уже революционизирует жизнь людей и бизнеса, предоставляя людям по всей Великобритании более быструю мобильную передачу данных и делая бизнес более продуктивным", - отметила министр.

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