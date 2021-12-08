Великобритания откажется от 2G и 3G к 2033 году

Великобритания планирует отказаться от услуг мобильной связи 2G и 3G к 2033 году, чтобы перейти на 5G и 6G. Такое заявление сделала министр культуры Надин Доррис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По ее словам, правительство выделило 50 миллионов фунтов стерлингов, чтобы вывести Великобританию на передний план в области мобильной связи и обеспечить безопасность телекоммуникационных сетей.
"Технология 5G уже революционизирует жизнь людей и бизнеса, предоставляя людям по всей Великобритании более быструю мобильную передачу данных и делая бизнес более продуктивным", - отметила министр.
.
Напомним, что к концу 2021 года количество пользователей 5G достигнет 580 млн человек. Такое заявление сделали в компании Ericsson.