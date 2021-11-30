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Вышку 5G в каждый автомобиль: Samsung представил новые автомобильные платформы

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Вторник 30 ноября 2021 13:46
Вышку 5G в каждый автомобиль: Samsung представил новые автомобильные платформы Новые автомобильные микрочипы Samsung (Фото: Samsung)
Автор: Александр Мороз

Компания Samsung представила новые разработки, предназначенные для использования в автомобилях. Одна из них - первое в отрасли решение для подключения машин к сети 5G.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Samsung.

Новинки представляют собой однокристальные системы Exynos. Чип Exynos Auto T5123, с двумя вычислительными ядрами ARM Cortex-A55 и быстрой оперативной памятью LPDDR4x, как раз и создан для обеспечения быстрого и бесперебойного подключения 5G для следующего поколения автомобилей - как в автономном (SA), так и в неавтономном (NSA) режимах. Скорость передачи данных модема Samsung составляет 5,1 Гбит/с.

Микросхема Exynos Auto V7 является мощным процессором для информационно-развлекательных систем автомобилей среднего и премиального классов. Он содержит восемь ядер Cortex-A76, работающих с частотой 1,5 ГГц и одиннадцать графических процессоров GPU Mali-G76 MP11.

Вышку 5G в каждый автомобиль: Samsung представил новые автомобильные платформы

Кроме того, чип получил нейронную сеть (помогает распознавать лица, речь и жесты) и четырьмя HiFi-аудиопроцессорами. Exynos Auto V7 поддерживает до четырех дисплеев и 12 камер.

Обе микросхемы уже запущены в массовое производство, а Exynos Auto V7 в настоящее время используется в новых бортовых серверах приложений (ICAS) автомобилей Volkswagen, разработанных подразделением Vehicle Component Solutions компании LG Electronics.

Напомним, что подключаемые гибриды BMW после обновления получили расширенную поддержку технологии eDrive Zone. Автомобили могут самостоятельно переходить на электротягу при проезде парков, близ детских площадок и пр.

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