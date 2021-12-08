Великобританія відмовиться від 2G і 3G до 2033 року

За її словами, уряд виділив 50 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб вивести Великобританію на передній план в області мобільного зв'язку і забезпечити безпеку телекомунікаційних мереж.

"Технологія 5G вже революціонізує життя людей і бізнесу, надаючи людям по всій Великобританії більш швидку мобільну передачу даних і роблячи бізнес більш продуктивним", - зазначила міністр.

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