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Великобританія відмовиться від 2G і 3G до 2033 року

Автор: Наталья Скороход

Великобританія планує відмовитися від послуг мобільного зв'язку 2G і 3G до 2033 року, щоб перейти на 5G і 6G. Таку заяву зробила міністр культури Надін Дорріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За її словами, уряд виділив 50 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб вивести Великобританію на передній план в області мобільного зв'язку і забезпечити безпеку телекомунікаційних мереж.

"Технологія 5G вже революціонізує життя людей і бізнесу, надаючи людям по всій Великобританії більш швидку мобільну передачу даних і роблячи бізнес більш продуктивним", - зазначила міністр.

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Нагадаємо, що до кінця 2021 року кількість користувачів 5g досягне 580 млн осіб. Таку заяву зробили в компанії Ericsson.

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