К концу 2021 года количество пользователей 5G достигнет 580 млн человек, - Ericsson

Компания Ericsson является мировым лидером по внедрению технологий скоростной мобильной связи, в частности технологии 5G. Сейчас в мире действует более 160 сетей нового поколения, 50% из которых работают на технологиях компании Ericsson, а уже к концу 2021 года количество пользователей технологии 5G достигнет 500 млн человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии Себастьяна Толстого во время второго дня Киевского международного экономического форума, прошедшего 8 октября.

Себастьян Толстой отмечает, что в отличие от предыдущих поколений мобильной связи, технология 5G разработана преимущественно для представителей бизнеса и повышения эффективности производств. Среди примеров использования нового поколения связи - технология "цифровых близнецов", успешно сработала на примере порта в итальянском городе Ливорно. Развитие современной инфраструктуры мобильной связи влияет не только на эффективность отдельных производств, но и на рост экономики в целом. Для развития инновационной составляющей экономики, Украина должна ориентироваться на лучшие мировые примеры, а не тратить время на способы дополнительного регулирования отрасли.

В контексте Украины, речь идет о повышении эффективности работы сразу нескольких важных отраслей национальной экономики - добывающей, промышленного производства и сельского хозяйства.

"Интересно сравнение Украины и Польши, особенно в контексте отрасли. Отмечу, что стандарты 3G и 4G Польша ввела соответственно на 11 и 8 лет раньше. Это время Украина теряла в развитии технологий, инноваций и эффективного производства", - отметил Толстой.

Президент Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии Себастьян Толстой убежден, что глобальное сотрудничество, открытые границы и отсутствие барьеров для развития и обмена технологий создает новое качество сотрудничества и эффективности, примером чего является Киевский международный экономический форум.

"Мы в компании Ericsson убеждены, что внедрение 5G в Украине - это мощный импульс и новые возможности для развития инновационной экономики. Не ограничивайтесь Украиной, в цифровом мире нет границ, мыслите глобально!" - резюмировал Себастиан Толстой.