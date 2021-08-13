Эвакуировать сотрудников посольства США в Кабуле будут 3 000 военных, - СМИ
США направят 3 000 военных в Афганистан для эвакуации посольства США в Кабуле. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Представитель министерства обороны США сообщил изданию, что около 3000 американских военнослужащих войдут в Афганистан, чтобы помочь с отъездом американских дипломатов и любой возможной эвакуацией. Войска обеспечат безопасность персонала США.
Информацию о направлении американских войск в Афганистан для эвакуации сотрудников посольства ранее подтвердил и представитель Госдепартамента Нед Прай.
"Военные будут там, чтобы способствовать упорядоченному и безопасному сокращению нашего персонала. Я действительно ожидаю, что военные помогут с этими операциями по перемещению, но, как мы знаем, международный аэропорт Хамида Карзая остается открытым, коммерческие рейсы продолжают взлетать и приземляться в аэропорту. Таким образом, военные - это не единственный путь в Афганистан и обратно", - заявил Прайс.
Кроме того, посольство США в Кабуле призвало американских граждан немедленно покинуть Афганистан.
"Посольство США призывает граждан США немедленно покинуть Афганистан, используя доступные варианты коммерческих рейсов", - говорится в сообщении посольства.
Напомним, что США направят военных в Афганистан, чтоб эвакуировать сотрудников посольства. Это поможет американцам безопасно вернуться домой.
Ранее сообщалось, что посольство США в Кабуле продолжит свою работу. Дипломаты поедут в США не в полном составе.