Великобритания готовится к Brexit без сделки

Министр Великобритании по вопросам выхода страны из состава Европейского союза (Brexit) Стивен Баркли заявил, что остается риск того, что выход Британии произойдет 31 октября без сделки с ЕС. Об этом сообщает BBC.

По словам Баркли, если между сторонами не будет заключено торговое соглашение, Brexit все равно должен состояться в конце октября.

"Риск отсутствия сделки остается. ЕС может не согласиться на продление, и парламент до сих пор не согласовала сделку, и поэтому риск остается уместным, и важно, чтобы мы к нему готовились", - заявил он.

Напомним, в субботу, 19 октября, британский парламент проголосовал за то, чтобы отложить решение по сделке Brexit. Ратификацию соглашения отложили до тех пор, пока парламент не примет законодательство, необходимое для ее принятия.

Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил в ЕС два письма. В первом он попросил отсрочку Brexit, но не подписал его, а во втором назвал отсрочку выхода из ЕС ошибкой. Как пояснили в Великобритании, первое письмо было направлено в связи с требованиями законодательства.