Великобританія готова допомогти. Росія та Україна мають шукати вихід з війни, - Воллес

Великобританія готова сприяти тому, щоб Росія та Україна шукали вирішення військового конфлікту мирним шляхом без подальшої ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду .

Зокрема, сьогодні вдень на прохання російської сторони відбулися переговори міністрів оборони Сергія Шойгу та Бена Воллеса. Російський міністр заявив, що Україна за сприяння Великій Британії нібито планувала ескалацію конфлікту. Проте Воллес спростував звинувачення та попередив, що такі заяви не повинні стати приводом для ще більшої ескалації.

"Міністр оборони також підтвердив, що Великобританія та ширша міжнародна спільнота підтримують Україну та бажають деескалації цього конфлікту. Україна та Росія мають шукати вихід з війни, і Великобританія готова допомогти", - йдеться у повідомленні.