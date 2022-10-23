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Франція після дзвінка Шойгу закликала РФ шукати мирне рішення щодо України

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Париж, Неділя 23 жовтня 2022 18:20
Франція після дзвінка Шойгу закликала РФ шукати мирне рішення щодо України Фото: міністр оборони Росії Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в рамках сьогоднішніх телефонних дзвінків європейським колегам провів переговори із французьким міністром Себастьєном Лекорню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Повідомляється, що Лекорню провів переговори зі своїм російським колегою, на яких підтвердив прагнення Парижа до мирного врегулювання воєнного конфлікту в Україні. Він також закликав співрозмовника знайти мирне рішення.

За словами Лекорню, Шойгу і йому заявив про побоювання того, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу". Однак французька сторона відмовляється втягуватися в будь-яку форму ескалації, особливо щодо ядерних загроз.

Міністр додав, що планує невдовзі провести переговори з головою Міноборони України Олексієм Резніковим.

Нагадаємо, сьогодні Шойгу провів телефонні розмови також з міністрами оборони Туреччини та Британії. І в цих випадках він також розповів нібито про "брудну бомбу".

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Франція Російська Федерація Сергей Шойгу
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