Франція після дзвінка Шойгу закликала РФ шукати мирне рішення щодо України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

Повідомляється, що Лекорню провів переговори зі своїм російським колегою, на яких підтвердив прагнення Парижа до мирного врегулювання воєнного конфлікту в Україні. Він також закликав співрозмовника знайти мирне рішення.

За словами Лекорню, Шойгу і йому заявив про побоювання того, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу". Однак французька сторона відмовляється втягуватися в будь-яку форму ескалації, особливо щодо ядерних загроз.

Міністр додав, що планує невдовзі провести переговори з головою Міноборони України Олексієм Резніковим.