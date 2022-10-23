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Британия готова помочь. Россия и Украина должны искать выход из войны, - Уоллес

Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Великобритания готова содействовать тому, чтобы Россия и Украина искали решение военного конфликта мирным путем без дальнейшей эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

В частности, сегодня днем по просьбе российской стороны прошли переговоры министров обороны Сергея Шойгу и Бена Уоллеса. Российский министр заявил, что Украина при содействии Великобритании якобы планировала эскалацию конфликта. Однако Уоллес опроверг обвинения и предупредил, что такие заявления не должны стать предлогом еще большей эскалации.

"Министр обороны также подтвердил, что Великобритания и более широкое международное сообщество поддерживают Украину и желают деэскалации этого конфликта. Украина и Россия должны искать выход из войны, и Великобритания готова помочь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Франция после звонка Шойгу призвала российскую сторону искать мирное решение по Украине.

Отметим, сегодня российский министр обзванивает западные страны и рассказывает им якобы о планах Украины взорвать "грязную бомбу" на своей территории.

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