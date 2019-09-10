ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Великобритания должна назначить еврокомиссара в случае отсрочки Brexit

Новости » В мире    10.09.2019 - 19:47
Великобритания должна назначить еврокомиссара в случае отсрочки Brexit
Фото: Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)

Ранее был утвержден новый состав Еврокомиссии без Великобритании

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Великобритания обязана будет назначить своего представителя в Еврокомиссии, если произойдет отсрочка Brexit. Об этом сообщает Politico.

По словам фон дер Ляйен, Великобритании придется назначить своего представителя, если 1 ноября все еще будет являться членом Европейского союза.

"Если Британия попросит об отсрочке, и если она будет предоставлена, то согласно правилам договора, должен быть назначен комиссар, и это лицо получит портфель", - сообщила глава Еврокомиссии.

Напомним, 10 сентября Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Европейской комиссии. Сообщается, что в Еврокомиссии будет 8 вице-президентов, а также 18 членов комиссии. При этом Великобритания не подавала кандидатуру в новую Еврокомиссию. По мнению премьер-министра Британии Бориса Джонсона, в этом не было необходимости, ведь страна 31 октября должна выйти из ЕС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правительство Великобритании приняли законопроект об отсрочке выхода состава ЕС. Соответствующий закон подписала королева Британии Елизавета II.


Спикер парламента Великобритании пригрозил отставкой Джонсон приготовил план выхода из ЕС без отсрочки
Новости Украины ЕврокомиссияBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь