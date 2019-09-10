Великобритания должна назначить еврокомиссара в случае отсрочки Brexit

Фото: Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)

Ранее был утвержден новый состав Еврокомиссии без Великобритании

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Великобритания обязана будет назначить своего представителя в Еврокомиссии, если произойдет отсрочка Brexit. Об этом сообщает Politico.

По словам фон дер Ляйен, Великобритании придется назначить своего представителя, если 1 ноября все еще будет являться членом Европейского союза.

"Если Британия попросит об отсрочке, и если она будет предоставлена, то согласно правилам договора, должен быть назначен комиссар, и это лицо получит портфель", - сообщила глава Еврокомиссии.

Напомним, 10 сентября Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Европейской комиссии. Сообщается, что в Еврокомиссии будет 8 вице-президентов, а также 18 членов комиссии. При этом Великобритания не подавала кандидатуру в новую Еврокомиссию. По мнению премьер-министра Британии Бориса Джонсона, в этом не было необходимости, ведь страна 31 октября должна выйти из ЕС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правительство Великобритании приняли законопроект об отсрочке выхода состава ЕС. Соответствующий закон подписала королева Британии Елизавета II.



