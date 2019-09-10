Великобританія повинна призначити єврокомісара у разі відстрочення Brexit

Фото: Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)

Раніше був затверджений новий склад Єврокомісії без Великобританії

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Великобританія зобов'язана призначити свого представника в Єврокомісії, якщо відбудеться відстрочка Brexit. Про це повідомляє Politico.

За словами фон дер Ляйєн, Великобританії доведеться призначити свого представника, якщо 1 листопада все ще буде членом Європейського союзу.

"Якщо Британія попросить про відстрочку, і якщо вона буде надана, то згідно з правилами договору, повинен бути призначений комісар, і ця особа отримає портфель", - повідомила глава Єврокомісії.

Нагадаємо, 10 вересня Урсула фон дер Ляйєн запропонувала новий склад Європейської комісії. Повідомляється, що в Єврокомісії буде 8 віце-президентів, а також 18 членів комісії. При цьому Великобританія не подавала кандидатуру в нову Єврокомісію. На думку прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, в цьому не було потреби, адже країна 31 жовтня повинна вийти з ЄС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Великобританії прийняли законопроект про відстрочення виходу складу ЄС. Відповідний закон підписала королева Британії Єлизавета II.