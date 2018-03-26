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В Великобритании приветствуют решение стран Запада выслать российских дипломатов

НовостиОбщество    26.03.2018 - 20:26
Фото: Тереза Мей, премьер-министр Великобритании (twitter.com/theresa_may)
Фото: Тереза Мей, премьер-министр Великобритании (twitter.com/theresa_may)

Мэй приветствует решение стран Запада выслать российских дипломатов

Британский премьер Тереза Мэй приветствовала решение США, Канады и ряда стран ЕС о высылке российских дипломатов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Кабинета министров.

В частности, по словам британского премьера, это показало, что союзники Великобритании "стоят плечом к плечу, посылая сильнейший сигнал России, что она не может продолжать нарушать международное законодательство".

Напомним, как сообщалось ранее, из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании, ряд стран, в частности участницы Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов.

В частности, сейчас к решению Великобритании о выдворении российских дипломатов присоединились 19 стран. Таким образом, на данный момент принято решение о выдворении 135 россиянина.

Дело Скрипаля: российских дипломатов высылают из ряда стран (обновляется) Канада выдворяет 4 российских разведчиков под дипломатическим прикрытием
Теги публикации: Великобритания, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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