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У Великобританії вітають рішення країн Заходу вислати російських дипломатів

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 20:26
Фото: Тереза Мей, прем'єр-міністр Великобританії (twitter.com/theresa_may)
Фото: Тереза Мей, прем'єр-міністр Великобританії (twitter.com/theresa_may)

Мей вітає рішення країн Заходу вислати російських дипломатів

Британський прем'єр Тереза ​​Мей вітала рішення США, Канади і низки країн ЄС про висилку російських дипломатів. Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву Кабінету міністрів.

Зокрема, за словами британського прем'єра, це показало, що союзники Великобританії "стоять пліч-о-пліч, посилаючи найсильніший сигнал Росії, що вона не може продовжувати порушувати міжнародне законодавство".

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Великобританії, ряд країн, зокрема учасниці Євросоюзу, а також Сполучені Штати Америки і Канада ухвалила рішення вислати російських дипломатів.

Зокрема, зараз до вирішення Великобританії про видворення російських дипломатів приєдналися 19 країн. Таким чином, на даний момент прийнято рішення про видворення 135 росіянина.

Справа Скрипаля: російських дипломатів висилають з ряду країн (оновлюється) Канада висилає 4 російських розвідників під дипломатичним прикриттям
Теги публікації: Великобритания, отравление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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