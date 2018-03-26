У Великобританії вітають рішення країн Заходу вислати російських дипломатів

Мей вітає рішення країн Заходу вислати російських дипломатів

Британський прем'єр Тереза ​​Мей вітала рішення США, Канади і низки країн ЄС про висилку російських дипломатів. Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву Кабінету міністрів.

Зокрема, за словами британського прем'єра, це показало, що союзники Великобританії "стоять пліч-о-пліч, посилаючи найсильніший сигнал Росії, що вона не може продовжувати порушувати міжнародне законодавство".

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Великобританії, ряд країн, зокрема учасниці Євросоюзу, а також Сполучені Штати Америки і Канада ухвалила рішення вислати російських дипломатів.

Зокрема, зараз до вирішення Великобританії про видворення російських дипломатів приєдналися 19 країн. Таким чином, на даний момент прийнято рішення про видворення 135 росіянина.