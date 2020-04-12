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В Великобритании количество жертв коронавируса достигло 10 тысяч

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 20:58
В Великобритании количество жертв коронавируса достигло 10 тысяч
Иллюстративное фото (twitter.com/emmavolney)

В статистику не внесены данные об умерших за пределами больниц

В Британии количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, возросло до 10 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По словам министра здравоохранения Британии Мэтта Хэнкока, сегодня наступил "пасмурный день", поскольку количество жертв коронавируса в Соединенном Королевстве превысило 10 тысяч. При этом статистика не включает данные об умерших за пределами больниц.

"Сегодня отмечается пасмурный день, ведь мы присоединяемся к списку стран, которые зафиксировали более 10 тысяч смертей, связанных с коронавирусом. Тот факт, что свыше 10 тысяч людей лишились жизни от этого невидимого убийцы, свидетельствует о том, насколько серьезным является этот коронавирус и почему национальные усилия, которыми занимаются все, так важны", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса. Джонсон продолжит восстанавливаться от болезни дома и не сразу вернется к работе.

Также РБК-Украина писало, что в парламенте Великобритании назвали дату возобновления работы. Британский парламент возобновит работу 21 апреля, несмотря на пандемию коронавируса.

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