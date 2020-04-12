В парламенте Великобритании назвали дату возобновления работы

Фото: заседание парламента Британии (flickr.com UK Parliament)

Британский парламент возобновит работу 21 апреля

Парламент Британии возобновит работу в апреле, несмотря на пандемию коронавирус, которая продолжается в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По словам официального представителя лидера Палаты общин Джейкоба Рис-Могга, британский парламент возобновит свою работу уже 21 апреля. При этом большая часть работы законодательного органа будет проходить в удаленном режиме.

"Парламент вернется 21 апреля, чтобы выполнять свои важные конституционные функции, следя за работой правительства, поддерживая расходы и принимая законы. В это беспрецедентное время технологические решения уже используют в своей работе парламентские комитеты, а на следующей неделе будут представлены варианты, которые смогут рассмотреть спикер парламента, члены правительства и другие участники заседаний", - рассказал он.

Напомним, 25 марта британский парламент принял решение о приостановлении проведения заседаний на четыре недели из-за вспышки коронавируса в Соединенном Королевстве. Парламент был закрыт из-за риска инфицирования британских политиков коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что сегодня, 12 апреля, глава британского правительства Борис Джонсон был выписан из больницы, где он лечился от коронавируса. Джонсон продолжит восстанавливаться от болезни и не сразу вернется к работе.