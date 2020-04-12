ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В парламенте Великобритании назвали дату возобновления работы

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 17:42
В парламенте Великобритании назвали дату возобновления работы
Фото: заседание парламента Британии (flickr.com UK Parliament)

Британский парламент возобновит работу 21 апреля

Парламент Британии возобновит работу в апреле, несмотря на пандемию коронавирус, которая продолжается в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По словам официального представителя лидера Палаты общин Джейкоба Рис-Могга, британский парламент возобновит свою работу уже 21 апреля. При этом большая часть работы законодательного органа будет проходить в удаленном режиме.

"Парламент вернется 21 апреля, чтобы выполнять свои важные конституционные функции, следя за работой правительства, поддерживая расходы и принимая законы. В это беспрецедентное время технологические решения уже используют в своей работе парламентские комитеты, а на следующей неделе будут представлены варианты, которые смогут рассмотреть спикер парламента, члены правительства и другие участники заседаний", - рассказал он.

Напомним, 25 марта британский парламент принял решение о приостановлении проведения заседаний на четыре недели из-за вспышки коронавируса в Соединенном Королевстве. Парламент был закрыт из-за риска инфицирования британских политиков коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что сегодня, 12 апреля, глава британского правительства Борис Джонсон был выписан из больницы, где он лечился от коронавируса. Джонсон продолжит восстанавливаться от болезни и не сразу вернется к работе.

Медики в Молдове составляют четверть заболевших COVID-19 На авианосце "Теодор Рузвельт" коронавирус обнаружили у 10% экипажа
Новости Украины ПарламентВеликобританияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь